В Москве задержали бежавшего из Беларуси бойца ММА Алексея Кудина

Беларусский фонд спортивной солидарности сообщил, что боец ММА Алексей Кудин, бежавший из Беларуси, задержан в Москве.

В Беларуси Кудин был объявлен в розыск после того, как в ноябре не явился в суд по уголовного делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Кудин исчез в день суда. Бойца обвиняли по части 2 статье 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Ему грозит экстрадиция в Беларусь.

Кудина задержали 12 августа за события на Центральной площади Молодечно. Там проходила акция протеста, но боец утверждает, что не участвовал в ней.

Бойца поместили на полторы недели под стражу, а 21 августа перевели на домашний арест. На видео, опубликованном 21 августа, Кудин говорит, что пришел на помощь как зевака и нечаянно «причинил телесные повреждения» сотрудникам полиции.