В Суперлиге будет 6 клубов АПЛ. Каждый получит до 350 млн евро при вступлении (The Times)

В Суперлигу Европы планируют включить 6 клубов из , сообщает The Times.

Согласно 18-страничному документу, содержащему основные тезисы касательно нового турнира, указано, что в состав участников будут на постоянной основе входить 15 клубов, а еще 5 будут попадать в Суперлигу по итогам отбора.

В число 15 постоянных членов войдут 6 английских клубов, включая и . Также отмечается, что в планы входит приглашение таких команд, как и . Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до 350 миллионов евро каждый.

Двадцать команд будут разделены на две равные группы. За один сезон Суперлиги они проведут по 18-23 матча.

Ранее ФИФА и УЕФА объявили, что запретят клубам Суперлиги Европы участвовать в турнирах под своей эгидой.