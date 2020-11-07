Вратарь «Вашингтона» Самсонов заразился коронавирусом. Он нарушил ковид-протокол ранее

Голкипер «Вашингтона» заболел коронавирусом.

Как сообщает Washington Post, у россиянина не было симптомов в тот момент, когда он узнал о положительном тесте.

О том, что у Самсонова коронавирус, «Кэпиталс» узнали во вторник вечером.

Напомним, что оштрафовала на 100 тысяч долларов на нарушение протокола по коронавирусу.

Самсонов, а также Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сыграют в четырех следующих играх команды.

😱Русские подставили «Вашингтон» – нарушили протокол COVID-19. Клуб оштрафован на 100 тысяч, Овечкин пропустит 4 игры