Кокорин о «Фиорентине»: «На понижение зарплаты пойти не тяжело. Это вызов, давно хотел в Европу»

Теги Спартак Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Александр Кокорин Спорт-Экспресс деньги Футбол

Нападающий Александр Кокорин высказался о том, что ему придется пойти на понижение зарплаты при переходе из «Спартака» в «Фиорентину».

– Как давно на тебя вышла «Фиорентина»?

– Еще в апреле прошлого года, но там было совершенно другое руководство. До конкретики тогда не дошли. Сейчас поменялся менеджмент, тренер.

– Тяжело пойти на понижение зарплаты?

– Да нет, не тяжело. Не могу рассказать все, что происходило, – может быть, когда-нибудь. В любом случае это вызов. Это Европа – давно туда хотел.

Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там – как получится, – сказал Кокорин.

Кокорин в «Фиорентине»? Онлайн

Кокорин в 2020-м: рабство в «Зените», подвиги в «Сочи», кожаная маска за 30 000 рублей, благотворительность и вечные травмы в «Спартаке»

Опрос

Кокорин едет в «Фиорентину». Изменилось ли ваше отношение к нему?
4804 голосa
Да – молодец, что уехал
54%
Александр Кокорин
Нет – он больше десяти лет растрачивал талант
28%
Анжи
Нет – его поведение за полем навсегда перекрывает футбол
18%
Кокорин и Мамаев

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья