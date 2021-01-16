Кокорин о «Фиорентине»: «На понижение зарплаты пойти не тяжело. Это вызов, давно хотел в Европу»

Нападающий Александр Кокорин высказался о том, что ему придется пойти на понижение зарплаты при переходе из в «Фиорентину».

– Как давно на тебя вышла ?

– Еще в апреле прошлого года, но там было совершенно другое руководство. До конкретики тогда не дошли. Сейчас поменялся менеджмент, тренер.

– Тяжело пойти на понижение зарплаты?

– Да нет, не тяжело. Не могу рассказать все, что происходило, – может быть, когда-нибудь. В любом случае это вызов. Это Европа – давно туда хотел.

Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там – как получится, – сказал Кокорин.

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