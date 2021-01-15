Федор Емельяненко госпитализирован в учреждение для коронавирусных больных

Российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко находится в больнице для больных коронавирусом.

Об этом сообщили в московской клинической больнице №52, отказавшись рассказать подробности о состоянии 44-летнего бойца.

9 января у Емельяненко пропало обоняние, поднялась температура до 38, началась слабость. Его госпитализировали, позднее поставили двустороннюю пневмонию.

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