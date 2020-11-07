🐔 Игроков «Авангарда» сравнили с курицами при объявлении состава в Челябинске. Клуб обратился в КХЛ («Чемпионат»)

«Авангард» отправил в КХЛ письмо, в котором указывает на нарушения «Трактором» Технического регламента перед матчем в Челябинске, сообщает «Чемпионат».
Игра состоялась 19 января. «Авангард» одержал победу со счетом 3:2.
Отмечается, что перед стартом игры ведущий позволил себе некорректные высказывания касательно болельщиков и хоккеистов «Авангарда».
Кроме того, на видеокубе арены по ходу объявления состава омского клуба демонстрировались кадры мультфильмов, сравнивающие игроков «Авангарда» с курицами.
Это противоречит Техническому регламенту КХЛ, в котором говорится, что «средства поддержки, используемые клубами при проведении домашних матчей (шоу-программы, музыкальные заставки и пр.), не должны носить оскорбительный, пренебрежительный, дискредитирующий характер в отношении клуба-гостя и его болельщиков».
Сообщается, что «Авангард» просит КХЛ дать оценку указанным эпизодам и принять меры по отношению к «Трактору». В частности, омский клуб просит лигу потребовать, чтобы команда из Челябинска принесла официальное извинение.