🐔 Игроков «Авангарда» сравнили с курицами при объявлении состава в Челябинске. Клуб обратился в КХЛ («Чемпионат»)

«Авангард» отправил в письмо, в котором указывает на нарушения Технического регламента перед матчем в Челябинске, сообщает «Чемпионат».

Игра состоялась 19 января. одержал победу со счетом 3:2.

Отмечается, что перед стартом игры ведущий позволил себе некорректные высказывания касательно болельщиков и хоккеистов «Авангарда».

Кроме того, на видеокубе арены по ходу объявления состава омского клуба демонстрировались кадры мультфильмов, сравнивающие игроков «Авангарда» с курицами.

Это противоречит Техническому регламенту КХЛ, в котором говорится, что «средства поддержки, используемые клубами при проведении домашних матчей (шоу-программы, музыкальные заставки и пр.), не должны носить оскорбительный, пренебрежительный, дискредитирующий характер в отношении клуба-гостя и его болельщиков».

Сообщается, что «Авангард» просит КХЛ дать оценку указанным эпизодам и принять меры по отношению к «Трактору». В частности, омский клуб просит лигу потребовать, чтобы команда из Челябинска принесла официальное извинение.