Александр Кокорин: «Осталось недопонимание с руководством «Спартака». С ребятами и тренерами все отлично»

Нападающий , переходящий в «Фиорентину», рассказал о впечатлениях от периода в московском клубе.

– Какое у вас останется воспоминание о «Спартаке»?

– Хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже.

Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

– С Соболевым пообщались?

– Я сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет.

Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь, – сказал Кокорин.

Кокорин в «Фиорентине»? Онлайн

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