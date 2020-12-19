«МЮ» против «Ливерпуля» в Кубке, Лукашенко обещает провести лучший ЧМ, сборной России сделают прививки, серб из «Сочи» Миладинович получит паспорт РФ и другие новости

1. Мощнейшая заруба ждет нас в 4-м раунде Кубка Англии – «Ливерпуль» и «МЮ» сыграют на «Олд Траффорд»! Жребий подарил «Ман Сити» команду из 4-го дивизиона, а последнюю путевку в 1/16 финала завоевал «Вест Хэм».

2. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой ИИХФ Рене Фазелем пообещал организовать «лучший чемпионат мира в истории» и заверил, что нет никакой опасности для проведения турнира в Минске, ведь в Беларуси «протестующие не штурмуют капитолии», с демократией в стране все ок. Фазель, похоже, не хочет переносить турнир в другую страну, однако, эту позицию не все разделяют ни в самой Беларуси, ни в Финляндии, ни в Латвии.

3. РФС ведет переговоры о первоочередной вакцинации игроков сборной России от коронавируса. Прививать будут, скорее всего, «Спутник V», все хотят организовать в ближайшие недели. Черчесов уже одобрил.

4. Защитник «Сочи» Иван Миладинович в этом году получит российский паспорт и уже ждет вызова в сборную России. Борис Ротенберг намерения серба оценил.

5. Василий Подколзин покинет СКА и после 30 апреля подпишет контракт с «Ванкувером». Роман Ротенберг опроверг, что форварда не ставят в состав из-за нежелания продлевать контракт, да и агент хоккеиста дал понять, что питерцам заблаговременно и открыто сообщили о намерении перебраться в НХЛ.

6. Аналитики подсчитали, что Овечкин пропустит 155 игр в НХЛ из-за двух локаутов, ковида и укороченного сезона. А ведь это могла быть еще сотня голов...

7. «Локомотив» верит в Николича и даст ему поработать минимум до конца сезона.

8. Арбитры Турбин и Сухой не будут судить матчи РПЛ до конца сезона. А вот Вилков, похоже, непотопляем.

9. В КХЛ «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:3), проигрывая 1:3 в третьем периоде. Сработал тактический трюк Олега Знарка. «Автомобилист» победил «Йокерит» (2:0), у Гросса первый шатаут в сезоне. Все результаты дня – здесь.

Лига тем временем признала аж шесть ошибок судей в пользу «Ак Барса» в матче с «Трактором».

10. На турнире в Абу-Даби Кудерметова обыграла Свитолину и вышла в полуфинал, который будет для нее первым на таком высоком уровне.

11. Смолов выложил фото с Шевченко и поставил сердце между флагами России и Украины.

12. Витцеля прооперировали после разрыва ахилла. Восстановление займет полгода.

13. Легенда ЦСКА Евгений Варламов покинул ЦСКА и продолжит карьеру в «Риге», проработав в московском клубе 12 лет.

14. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, которому в марте исполнится 80 лет, заразился коронавирусом.

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