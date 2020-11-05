Агент Подколзина подтвердил, что игрок подпишет контракт с «Ванкувером» после 30 апреля

Сергей Исаков, агент нападающего СКА Василия Подколзина, высказался о том, что его клиент не попадает в состав из-за ситуации с контрактом.

«Сегодня утром в прессе появилось много информации о том, что к Василию в клубе стали относиться предвзято в связи с его отъездом в . Я как его агент хотел бы опровергнуть эту информацию. Абсолютно никакой предвзятости нет, и я бы от лица Василия хотел бы поблагодарить руководство СКА за то, что они с пониманием относятся к его решению.

Да, действительно, по окончании контракта, который подойдет к концу 30 апреля, Василий подпишет контракт с . При этом он продолжит работать с первой командой, будет тренироваться и играть.

Василий сделает все возможное, чтобы принести максимальную пользу клубу и выполнить те задачи, которые были поставлены команде в начале сезона», – заявил Исаков.