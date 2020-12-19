«Месси – один из лучших в истории Ла Лиги, но Роналду всегда был лучшим в странах, где играл». Озил о форвардах

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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающих Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

– Роналду или Месси?

– Месси доказал, что он один из лучших в истории чемпионата Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, где играл, – считает Озил.

Роналду и Озил вместе играли в «Реале» с 2010 по 2013 год.

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