«Месси – один из лучших в истории Ла Лиги, но Роналду всегда был лучшим в странах, где играл». Озил о форвардах

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающих Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
– Роналду или Месси?
– Месси доказал, что он один из лучших в истории чемпионата Испании, но Роналду всегда был лучшим во всех странах, где играл, – считает Озил.
Роналду и Озил вместе играли в «Реале» с 2010 по 2013 год.
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