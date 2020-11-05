«Спартак» победил «Локомотив» в основное время, уступая 1:3 к 48-й минуте

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«Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на выезде проиграл «Спартаку» (3:4).

По ходу игры ярославская команда выигрывала 3:1.

Но в третьем периоде красно-белым удалось забросить три шайбы. На 48-й минуте забил Илья Талалуев, на 58-й – Евгений Кулик, на 59-й – Сергей Широков.

У «Локомотива» прервалась серия из четырех побед подряд. Команда Олега Знарка, в свою очередь, победила в третий раз подряд.

Спартак – Локомотив 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)
Дата проведения
11 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Петерссон (Коршков, Осипов)
0:2 – 15 Дарьин (Ландер)
1:2 – 21 Никонцев (Федоров)
1:3 – 32 Осипов (Ткачев, Петерссон)
2:3 – 48 Талалуев (Федоров, Цыплаков)
3:3 – 58 Кулик ()
4:3 – 59 Широков (Никонцев)
Вратари: Гудачек 22/25 – Паскаль 34/38.

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