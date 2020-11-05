«Спартак» победил «Локомотив» в основное время, уступая 1:3 к 48-й минуте

в рамках регулярного чемпионата КХЛ на выезде проиграл (3:4).

По ходу игры ярославская команда выигрывала 3:1.

Но в третьем периоде красно-белым удалось забросить три шайбы. На 48-й минуте забил Илья Талалуев, на 58-й – Евгений Кулик, на 59-й – Сергей Широков.

У «Локомотива» прервалась серия из четырех побед подряд. Команда Олега Знарка, в свою очередь, победила в третий раз подряд.

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