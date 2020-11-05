«Спартак» победил «Локомотив» в основное время, уступая 1:3 к 48-й минуте

«Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на выезде проиграл «Спартаку» (3:4).
По ходу игры ярославская команда выигрывала 3:1.
Но в третьем периоде красно-белым удалось забросить три шайбы. На 48-й минуте забил Илья Талалуев, на 58-й – Евгений Кулик, на 59-й – Сергей Широков.
У «Локомотива» прервалась серия из четырех побед подряд. Команда Олега Знарка, в свою очередь, победила в третий раз подряд.
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- 0:1 – 12 Петерссон (Коршков, Осипов)
- 0:2 – 15 Дарьин (Ландер)
- 1:2 – 21 Никонцев (Федоров)
- 1:3 – 32 Осипов (Ткачев, Петерссон)
- 2:3 – 48 Талалуев (Федоров, Цыплаков)
- 3:3 – 58 Кулик ()
- 4:3 – 59 Широков (Никонцев)