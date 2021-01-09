Губерниев о победе россиян в смешанной эстафете на Кубке мира: «Злопыхатели могут смело идти в жопу»

Комментатор высказался о своем обещании съесть ботинок в случае, если сборная России проведет на Кубке мира 50 гонок подряд без медалей.

«Ботинок уже в прошлом, что сейчас говорить. Мы нашей команде вручим 100 тысяч от «Матч ТВ», которые поделят на четверых. В конце концов, как ребята захотят, так и потратят.

Когда вручим? Вряд ли мы кэшем будем вручать, естественно, мы приготовим специальный сертификат и переведем деньги спортсменам. Для этого есть бухгалтерия, не я буду же переводить.

А шоколадный ботинок Драчева... я думаю, Владимир Петрович сохранит его в холоде, и, когда я приеду, то мы с моим теплым другом его съедим за чаем.

А злопыхатели после этой победы могут смело идти в жопу», – сказал Губерниев.

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