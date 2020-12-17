Смолов выложил фото с Шевченко и поставил сердце между флагами России и Украины

Нападающий Федор Смолов встретился с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Россиянин выложил фотографию с 44-летним специалистом и подписал снимок, поставив сердце между флагами России и Украины: «🇷🇺❤️🇺🇦».

Сейчас Смолов восстанавливается после операции на ключице. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей и забил 3 мяча.

Ранее Смолов рассказывал, что болеет за «Милан», цвета которого защищал Шевченко, и готов перейти в итальянский клуб «за любые деньги».

Смолов о кумире детства: «Шевченко. Его сборная Украины играет в классный футбол»

Фото: инстаграм