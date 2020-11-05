Экс-массажист сборной Жаров: «Панарин – простой парень, Ковальчук благодарил. Про Овечкина и Малкина промолчу – обратная сторона»

Бывший массажист Алексей Жаров рассказал о человеческих качествах хоккеистов национальной команды.

«Статус игроков часто отражается на поведении. Многие индивиды ведут себя надменно.

При этом есть простые ребята, которые ценят специалистов и всегда благодарны. Например, .

На чемпионате мира в 2015 году у него были проблемы с давлением и шейным отделом – мы поработали, и он в шоке говорит: «Вообще ничего не болит». Мы тогда в полуфинале разгромили сборную США. После игры зашел, поблагодарил.

Еще отмечу . Он вообще парень простой. Человечность и простота – это про него.

Про звезд и промолчу. Тут, скорее, обратная сторона», – сказал Жаров.