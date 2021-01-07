НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Портленд» встретится с «Торонто» и другие матчи

В понедельник, 11 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

⚰️ Попрощаемся с нормальным сезоном. Он очень старался, но предсказуемо не смог

«Никс» выиграли три матча подряд и идут в зоне плей-офф. А все потому, что Том Тибодо косплеит Брюса Уиллиса