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    НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Портленд» встретится с «Торонто» и другие матчи

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    В понедельник, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    «Шарлотт» примет «Нью-Йорк». «Портленд» встретится с «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Финикс
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Орландо – Милуоки
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Мемфис
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Филадельфия
    Дата проведения
    12 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Индиана
    Дата проведения
    12 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Торонто
    Дата проведения
    12 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    ⚰️ Попрощаемся с нормальным сезоном. Он очень старался, но предсказуемо не смог

    «Никс» выиграли три матча подряд и идут в зоне плей-офф. А все потому, что Том Тибодо косплеит Брюса Уиллиса

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