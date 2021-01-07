НБА. «Шарлотт» примет «Нью-Йорк», «Портленд» встретится с «Торонто» и другие матчи

В понедельник, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Шарлотт» примет «Нью-Йорк». «Портленд» встретится с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 12 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 12 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
⚰️ Попрощаемся с нормальным сезоном. Он очень старался, но предсказуемо не смог
«Никс» выиграли три матча подряд и идут в зоне плей-офф. А все потому, что Том Тибодо косплеит Брюса Уиллиса