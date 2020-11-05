Овечкин пропустит 155 игр в НХЛ из-за двух локаутов, ковида и укороченного сезона

Нападающий за все время выступлений в НХЛ не смог принять участие в 155 матчах по независящим от него причинам.

Россиянин пропустил весь сезон – 82 игры – из-за локаута в сезоне-2004/05.

Еще в 34 матчах форвард не сыграл из-за локаута в сезоне-2012/13.

В прошлом сезоне-2019/20 Овечкин пропустил 13 матчей регулярного чемпионата, который был остановлен из-за распространения коронавируса.

В стартующем вскоре чемпионате россиянин не сыграет еще в 26 матчах из-за того, что сезон пройдет в укороченном формате.

Овечкину нужно забить 188 голов, чтобы догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов .