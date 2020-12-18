Безуглов о вакцинации сборной России: «Как Черчесов отнесся? Позитивно. Мы теряли важных игроков осенью из-за ковида»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об отношении главного тренера национальной команды и клубов к предстоящей вакцинации футболистов от коронавируса.

«Вопрос возможной вакцинации прорабатывался с первых дней пандемии. И, как только появилась такая возможность – с помощью ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство – прим. Sports.ru) и Минспорта приступить к практической реализации, мы это сделали.

Как отнесся Черчесов? Позитивно. Сборная теряла важнейших игроков во время осенних матчей как раз из-за ковида, и главный тренер как никто другой знает, насколько важна вакцинация как с точки зрения сохранения здоровья, так и должной физической формы кандидатов в сборную.

Все клубы – за, так же как и большинство футболистов. Многие из них переболели, и у них сохраняется достаточно высокий титр антител. За этими ребятами вместе с клубными врачами мы будем осуществлять дополнительный мониторинг и решать вопрос о возможной вакцинации ближе к весне. Помимо футболистов, как только представится возможность, будут вакцинированы и члены тренерских и административных штабов сборных команд», – сказал Безуглов.