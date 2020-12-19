«Веселят фото в купальниках жен игроков. Хотят по новой замуж выйти?» Орлов о воспитании

Комментатор Геннадий Орлов высказался о публичности российских футболистов.
«Наши футболисты не только фотографии с зарубежных курортов показывают. А их машины? Отношусь к этому плохо. Это говорит о плохом воспитании этих людей. Они инфантильны, не понимают, к чему приводят их поступки.
Особенно веселят фотографии в купальниках жен футболистов. Они что, хотят по новой замуж выйти, что ли? Для чего они себя так рекламируют?
Смотрю, как все бросаются на Мальдивы. А это же реакклиматизация, перелеты. Надо будет после этого отдыха восстанавливаться на первом сборе.
Есть же специальные санатории, думайте о здоровье, о мышцах», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».