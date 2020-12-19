ЦСКА покинул экс-защитник и тренер академии Варламов. Он работал в клубе 12 лет

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов покидает клуб.

Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год. В составе армейцев он становился вторым в чемпионате России в 1998 и 2002 годах, также он выиграл Кубок страны в 2002-м.

Варламов завершил карьеру игрока в 2007 году и с 2008-го работал в должности тренера молодежной команды ЦСКА, а затем – академии клуба.

Ранее из первой команды ЦСКА ушли тренеры Сергей Овчинников и Виктор Онопко, у которых истекли сроки контрактов.