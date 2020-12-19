Витцеля прооперировали после разрыва ахилла. Восстановление займет полгода

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Бельгии по футболу травмы Аксель Витцель Футбол

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Аксель Витцель перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия в матче с «Лейпцигом» (3:1) в Бундеслиге.

По информации Het Laatste Nieuws, восстановление займет полгода, и шансы сыграть на Евро в составе сборной Бельгии у него невелики.

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию и теперь буду усердно работать над восстановлением, шаг за шагом двигаясь к цели вернуться сильнее.

Вернусь благодаря поддержке друзей и семьи», – написал Витцель.

 
 
 
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