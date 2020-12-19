Витцеля прооперировали после разрыва ахилла. Восстановление займет полгода

Полузащитник Дортмунд Аксель Витцель перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия в матче с «Лейпцигом» (3:1) в Бундеслиге.

По информации Het Laatste Nieuws, восстановление займет полгода, и шансы сыграть на Евро в составе сборной Бельгии у него невелики.

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию и теперь буду усердно работать над восстановлением, шаг за шагом двигаясь к цели вернуться сильнее.

Вернусь благодаря поддержке друзей и семьи», – написал Витцель.