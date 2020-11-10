Турбин и Сухой не будут судить матчи РПЛ до конца сезона. Вилков, вероятно, вернется («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия судьи Евгений Турбин Михаил Вилков Владислав Назаров Алексей Сухой Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Турбин и Алексей Сухой не будут судить матчи чемпионата России до конца нынешнего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Оба арбитра будут понижены в ранге как минимум до лета и получать назначения исключительно в качестве видеоассистентов рефери.

Также на матчах РПЛ не будет работать ассистент судьи Владислав Назаров.

В то же время отмечается, что возвращение к работе Михаила Вилкова состоится с высокой вероятностью.

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