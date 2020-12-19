Вальдано о Рамосе: «Непродление контракта с «Реалом» – ошибка. Роналду ушел и остался без «Золотого мяча»

Бывший генеральный директор «Реала» высказался о будущем защитника в мадридском клубе.

«В конечном итоге он продлит контракт с «Реалом».

Если этого не случится, это будет ошибкой для каждой стороны. То же самое было с уходом . «Реал» остался без Лиги чемпионов, а Криштиану – без «Золотого мяча» (в 2018 году награду выиграл хавбек «сливочных» Лука Модрич – прим. Sports.ru), – сказал Вальдано.

Рамос отклонил два предложения «Реала» по контракту. И будто даже сказал Пересу, что летом его и Месси ждут в «ПСЖ»