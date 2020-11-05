«ЧМ в Минске – это неприемлемо. Репрессии против мирных демонстрантов делают его аморальным». Глава МИД Латвии Ринкевич о Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.
«Подтверждаю позицию Латвии, что проведение чемпионата мира в Минске совершенно неприемлемо.
Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения.
Мы ожидаем решение ИИХФ», – написал Ринкевич.
Лукашенко – Фазелю про ЧМ-2021: «Как личного друга Беларуси и президента ИИХФ заверяю, что опасности не будет ни по коронавирусу, ни по безопасности»