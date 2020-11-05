«ЧМ в Минске – это неприемлемо. Репрессии против мирных демонстрантов делают его аморальным». Глава МИД Латвии Ринкевич о Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич высказался касательно проведения в Беларуси.

«Подтверждаю позицию Латвии, что проведение чемпионата мира в Минске совершенно неприемлемо.

Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения.

Мы ожидаем решение , – написал Ринкевич.

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