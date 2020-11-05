Лукашенко – Фазелю: «В Беларуси протестующие не штурмуют капитолии. С точки зрения развития демократии у нас абсолютно нормальная обстановка»

Занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко высказался о положении дел в стране в беседе с главой ИИХФ Рене Фазелем относительно проведения .

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Рене, это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью.

Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали», – цитирует Лукашенко Tribuna.com Беларусь.

6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в центре Вашингтона и ворвались в Капитолий.

Фазель ранее заявлял, что решение по ЧМ-2021 в Минске будет принято в конце января на заседании совета федерации.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.