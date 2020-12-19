«Локомотив» не уволит Николича до конца сезона

Руководство не планирует отправлять главного тренера в отставку в ближайшее время.

Как сообщает Sport24, решение относительно того, продолжать ли сотрудничество с сербским специалистом, будет принято по итогам сезона. Приглашение нового главного тренера пока не планируется.

После 19 туров «Локомотив» набрал 28 очков и занимает 8-е место. В Лиге чемпионов московская команда завершила выступления на последнем месте в группе, набрав три очка в шести матчах.

Кикнадзе ушел из «Локомотива», его сменил Леонченко. Заместитель гендиректора РЖД Плутник – глава клуба