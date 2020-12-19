«Локомотив» не уволит Николича до конца сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Руководство «Локомотива» не планирует отправлять главного тренера Марко Николича в отставку в ближайшее время.

Как сообщает Sport24, решение относительно того, продолжать ли сотрудничество с сербским специалистом, будет принято по итогам сезона. Приглашение нового главного тренера пока не планируется.

После 19 туров РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает 8-е место. В Лиге чемпионов московская команда завершила выступления на последнем месте в группе, набрав три очка в шести матчах.

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