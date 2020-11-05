Фазель встречается с Лукашенко в Минске

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прилетел в Минск.

В настоящее время он проводит встречу с занимающим пост президента Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Tribuna.com Беларусь со ссылкой на проправительственный телеграм-канал «Пул первого».

Ранее Фазель заявлял, что решение по ЧМ-2021 в Минске будет принято в конце января на заседании совета федерации.

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

Фото: «Пул Первого»