Лукашенко – Фазелю про ЧМ-2021: «Как личного друга Беларуси и президента ИИХФ заверяю, что опасности не будет ни по коронавирусу, ни по безопасности»

Занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко пообщался с главой ИИХФ Рене Фазелем в Минске.

«Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», – цитирует Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на БЕЛТА.

Ранее Фазель заявлял, что решение по ЧМ-2021 в Минске будет принято в конце января на заседании совета федерации.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.