«Получу российский паспорт в 2021-м. Буду ждать звонка Черчесова!» Защитник «Сочи» Миладинович о сборной России

Защитник «Сочи» заявил, что получит российский паспорт в 2021 году, и высказался о перспективе игры за сборную Россию.

– Насколько я знаю, ты собираешься получать российский паспорт. Это так?

– У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить.

– Зачем он тебе нужен?

– Просто я люблю Россию, мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге.

– Рассчитываешь попасть в сборную России после получения паспорта?

– У меня хороший возраст для защитника (26 лет – прим. Sports.ru), поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть.

Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!

– Ты влюбился в Россию?

– Скажу так: она очень похожа на Сербию своим менталитетом. Я считаю, что Россия – это наши православные братья. Еще, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода, – сказал Миладинович.