Дмитрий Васильев: «В переход Большунова в биатлон не очень верю. Сложно медведя научить ездить на велосипеде»

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением о возможности выступлений Александра Большунова в биатлоне.
– Одного желания мало. Нужно иметь стрелковые навыки. Иначе получается медведь на велосипеде. Можно, правда, все-таки научить медведя ездить, но сложно.
В эту идею (переход Большунова в биатлон) я не очень верю. Александр сейчас на вершине успеха. Если он станет олимпийским чемпионом, все равно не факт, что решится на переход. Он и так себя хорошо чувствует! Сомневаюсь в этой идее, честно говоря.
Вот молодых лыжников мы постоянно привлекаем в биатлон. Хотя традиционно, еще с советских времен лыжники неохотно отдают нам своих спортсменов, но мы стараемся. Продолжаем идти этим путем.
– Со времен Екатерины Юрловой в Петербурге, кажется, не было успешных примеров перехода яркой лыжницы в биатлон?
– Суперсильных не было, да. Начинающие переходили, и сейчас есть парочка, но совсем состоявшихся лыжников у нас сейчас нет, к сожалению. Они не очень-то стремятся. Да и боятся. У кого в лыжах получается, тот боится, что в биатлоне не получится.
– А как насчет обратного перехода? Кого-то из ярких российских биатлонистов вы бы сейчас отправили в лыжи? Зрители же постоянно жалуются, что они стрелять не умеют...
– Нет. Эти эксперименты ни к чему не приводят. У нас был ярчайший пример Сергея Чепикова, который, будучи олимпийским чемпионом по биатлону, попытался перейти в лыжи. Ничего не добился.
Это ненужная тема. Если человек приобрел хоть какие-то навыки в стрельбе, ему уже незачем возвращаться в лыжи, – отметил Васильев.
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