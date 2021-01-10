Дмитрий Васильев: «В переход Большунова в биатлон не очень верю. Сложно медведя научить ездить на велосипеде»

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением о возможности выступлений Александра Большунова в биатлоне.

– Одного желания мало. Нужно иметь стрелковые навыки. Иначе получается медведь на велосипеде. Можно, правда, все-таки научить медведя ездить, но сложно.

В эту идею (переход Большунова в биатлон) я не очень верю. Александр сейчас на вершине успеха. Если он станет олимпийским чемпионом, все равно не факт, что решится на переход. Он и так себя хорошо чувствует! Сомневаюсь в этой идее, честно говоря.

Вот молодых лыжников мы постоянно привлекаем в биатлон. Хотя традиционно, еще с советских времен лыжники неохотно отдают нам своих спортсменов, но мы стараемся. Продолжаем идти этим путем.

– Со времен в Петербурге, кажется, не было успешных примеров перехода яркой лыжницы в биатлон?

– Суперсильных не было, да. Начинающие переходили, и сейчас есть парочка, но совсем состоявшихся лыжников у нас сейчас нет, к сожалению. Они не очень-то стремятся. Да и боятся. У кого в лыжах получается, тот боится, что в биатлоне не получится.

– А как насчет обратного перехода? Кого-то из ярких российских биатлонистов вы бы сейчас отправили в лыжи? Зрители же постоянно жалуются, что они стрелять не умеют...

– Нет. Эти эксперименты ни к чему не приводят. У нас был ярчайший пример , который, будучи олимпийским чемпионом по биатлону, попытался перейти в лыжи. Ничего не добился.

Это ненужная тема. Если человек приобрел хоть какие-то навыки в стрельбе, ему уже незачем возвращаться в лыжи, – отметил Васильев.

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