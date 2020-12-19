Россия в полуфинале МЧМ, победы «Реала», «Арсенала», Большунова, Почеттино возглавил «ПСЖ» и другие новости утра

1. Молодежная сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2021, переиграв Германию (2:1) в 1/4 финала. Финляндия была сильнее Швеции (3:2).

2. «Реал Мадрид» победил «Сельту» (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании. У команды Зидана 6 выигрышей в 7 последних матчах Ла Лиги и одна ничья. «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью (1:1) в севильском дерби.

3. В 17-м туре чемпионата Англии дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» (4:0). «Канониры» выиграли 3 матча подряд в лиге впервые в сезоне и вышли на 11-е место. Кризис позади?

«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» (3:0). Кейн набрал 10+10 очков за 16 матчей АПЛ и побил рекорд Фабрегаса. Сон забил 100-й гол за клуб из Лондона.

4. Большунов выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски», Якимушкин – 3-й. Два российских лыжника Червоткин и Белов столкнулись на повороте перед финишем, устроили перепалку и остались без наград.

Ступак финишировала второй в масс-старте на 10 км у женщин, победила шведка Сван. Непряева и Ступак нарушили масочный режим на стадионе, теперь их могут оштрафовать и лишить аккредитации.

5. Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ». Контракт экс-тренера «Тоттенхэма» рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на год.

6. Лев Яшин занял второе место среди лучших вратарей в истории в опросе голкиперов от La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффона назвали величайшим. Любопытно, что за итальянца голосовал даже экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев: «Буффона видел чаще Яшина. Он давно на высоком уровне».

7. НБА. «Хьюстон» выиграл у «Сакраменто», трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» взять верх над «Шарлотт» и другие результаты.

8. Роналду – первый человек с 250 млн подписчиков в инстаграме. Месси и Неймар – в топ-15.

9. Хабиб Нурмагомедов откроет в России сеть фитнес-клубов. Вот жизненный принцип чемпиона UFC в легком весе: «В любой сфере мы просто должны быть лучшими. Во всем и везде».

9. Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов вошел в совет директоров «Спартака». Как вам этот трансфер?

10. Три футболиста из России – Дивеев, Евгеньев и Магкеев – в списке 50 талантов от УЕФА, за которыми стоит следить в 2021-м.

11. В 14-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» переиграл «Байер» (2:1), «Штутгарт» уступил «Лейпцигу» (0:1), а «Шальке» уже 30 матчей не побеждает в Бундеслиге и остается последним в таблице.

12. Немного юмора. «Спартак» пошутил про переписку с Месси, который с января может вести переговоры с другими клубами. Твит собрал 200+ тысяч лайков.

А в КВН пошутили про Плющенко и Рудковскую: «Они не зарабатывают на детях, просто издеваются – и все».

13. Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо пропустит приблизительно три месяца из-за травмы мениска. Операция прошла успешно.

14. Музыкальная страничка. Песня «Солдат» группы «Любэ» играет в раздевалке молодежной сборной России на МЧМ перед выходом на лед. С таким настроем золото реально или нужно что-то другое включать?

15. Франция депортировала российского фаната, осужденного на 3 года за драку на Евро-2016. Он не согласен с наказанием: «Брошенный стул не принес никому вреда, а один удар не мог принести повреждения, полученные потерпевшим».

16. Райан Гарсия нокаутировал Люка Кэмпбелла и завоевал временный титул WBC в легком весе, Гутьеррес победил Альварадо и другие результаты боксерского шоу в Далласе.

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