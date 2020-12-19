Малафеев о лучшем вратаре в истории: «Буффона видел чаще Яшина. Он давно на высоком уровне»

Бывший вратарь «Зенита» рассказал, почему в опросе La Gazzetta dello Sport выбрал лучшим голкипером в истории , а не Льва Яшина.

«Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком. Каждый из них привнес свои шедевральные моменты с точки зрения вратарского искусства.

Все-таки Буффон еще играет и уже долго находится на очень высоком уровне. Если сравнивать с Яшиным, то Лев Иванович тоже до 41-42 играл.

Мне было трудно поставить кого-то из них на первое место, но вот из-за таких индивидуальных мини-нюансов выбрал Буффона.

Да и все-таки Буффона я видел чаще во вратарском деле, чем Льва Ивановича Яшина, потому что сохранилось мало исторических кадров, игр и всего остального», – объяснил Малафеев.

Яшин занял 2-е место среди лучших вратарей в истории в опросе голкиперов, Буффон – 1-й (La Gazzetta dello Sport)