Гарсия – Кэмпбелл, Альварадо против Гутьерреса и другие бои в Далласе

В Далласе на арене American Airlines Center проходит боксерское шоу.

В главном событии вечера Райан Гарсия (20-0, 17 КО) проведет поединок против Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО). На кону боя стоит временный титул WBC в легком весе.

Другие бои:

Чемпион WBA в первом легком весе Рене Альварадо (32-8, 21 КО) проведет защиту пояса против Роджера Гутьерреса (24-3-1, 20 КО).

Чемпион IBF в первом наилегчайшем весе Феликс Альварадо (36-2, 31 КО) нокаутировал ДиДжея Криэля (16-2-1, 8 КО) в десятом раунде.

Телевизионную трансляцию ведет стриминговый сервис DAZN.

Взвешивание в Далласе: Райан Гарсия и Люк Кэмпбелл показали одинаковый вес

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