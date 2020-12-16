Гарсия – Кэмпбелл, Альварадо против Гутьерреса и другие бои в Далласе

В Далласе на арене American Airlines Center проходит боксерское шоу.
В главном событии вечера Райан Гарсия (20-0, 17 КО) проведет поединок против Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО). На кону боя стоит временный титул WBC в легком весе.
Другие бои:
Чемпион WBA в первом легком весе Рене Альварадо (32-8, 21 КО) проведет защиту пояса против Роджера Гутьерреса (24-3-1, 20 КО).
Чемпион IBF в первом наилегчайшем весе Феликс Альварадо (36-2, 31 КО) нокаутировал ДиДжея Криэля (16-2-1, 8 КО) в десятом раунде.
Телевизионную трансляцию ведет стриминговый сервис DAZN.
Взвешивание в Далласе: Райан Гарсия и Люк Кэмпбелл показали одинаковый вес
Райан Гарсия: «Заставлю Кэмпбелла истекать кровью, пока угол не выбросит полотенце»