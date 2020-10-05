Яшин занял 2-е место среди лучших вратарей в истории в опросе голкиперов, Буффон – 1-й (La Gazzetta dello Sport)

Теги Бавария Мануэль Нойер Вячеслав Малафеев Жулио Сезар Ювентус Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия бундеслига Германия Икер Касильяс Зепп Майер Лев Яшин серия А Италия рейтинги Динамо Москва Дино Дзофф Клаудио Таффарел Петер Шмейхель Гордон Бэнкс Рожерио Сени сборная СССР Ладислао Мазуркевич Футбол

Итальянская ежедневная спортивная газета La Gazzetta dello Sport провела опрос с целью узнать, кого сами вратари считают лучшим голкипером в истории футбола.

Издание связалось с 18 вратарями из 18 стран, включая Мануэля Нойера, Жулио Сезара и Петера Шмейхеля.

Победителем голосования стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, набравший 7 голосов.

Вторую строчку занял бывший голкипер сборной СССР Лев Яшин (5 голосов), а третью – экс-вратарь сборной Италии Дино Дзофф (2 голоса).

По одному голосу набрали Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп МайерЛадислао МазуркевичРожерио СениКлаудио Таффарел и Петер Шмейхель.

«Джиджи невероятен, он всегда был для меня примером не только на поле, но и за его пределами благодаря его характеру», – сказал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который проголосовал и за Буффона, и за Яшина.

Также в голосовании принял участие бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, который отдал свой голос Буффону, а не Яшину: «Джиджи невероятен, и в свои 42 года он все еще на уровне. Это нестареющая икона футбола, которая найдет свое отражение в кино или музыке».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья