Канделаки о России в полуфинале МЧМ: «Канадцы или американцы? Давайте катком переезжать всех, кто на нашем пути»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о победе молодежной сборной России над Германией (2:1) в 1/4 финала МЧМ. 

«Шайбу немцев я тактично пропустила 😜, но даже соотношение бросков указывает на то, что мы (теоретически) могли даже уступить.

В итоге 2:1 в нашу пользу. Без неприятных сенсаций. Немцы собрали очень умелую команду, и ребята эти подрастут, так что финал следующей Олимпиады вполне может быть и Россия – Германия.

Все хорошо, что хорошо кончается. Полуфинал будет более чем жарким. Канадцы или американцы? Хотим выиграть МЧМ, давайте уже катком (иначе никак) переезжать всех, кто смеет вставать на нашем пути», – написала Канделаки в телеграм-канале.

Сборная России – в полуфинале МЧМ-2021! В 1/4 обыграли Германию – все голы матча здесь

Опрос

Молодежка в полуфинале МЧМ-2021. Возьмут золото?
6553 голосa
Конечно, сборная очень мощная!
12%
Игорь Ларионов
Верим, но главные матчи еще впереди
45%
Василий Подколзин
Ой не факт, канадцы крайне сильны
43%
Сборная Канады по хоккею

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