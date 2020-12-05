Дивеев, Евгеньев и Магкеев – в списке 50 талантов от УЕФА, за которыми стоит следить в 2021-м

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УЕФА представил список из 50 молодых талантов, за которыми стоит следить в 2021 году.

В него вошли защитник ЦСКА Игорь Дивеев, хавбек «Локомотива» Станислав Магкеев и защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.

Также в списке представлены 17-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, 19-летний хавбек «Вильярреала» Такефуса Кубо, права на которого принадлежат «Реалу», полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини, игрок «Барселоны» Педри и многие другие футболисты.

Напомним, что Дивеев получил премию «Первая пятерка-2020» лучшему футболисту России не старше 21 года. Евгеньев занял в голосовании третье место.

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