Дивеев, Евгеньев и Магкеев – в списке 50 талантов от УЕФА, за которыми стоит следить в 2021-м

представил список из 50 молодых талантов, за которыми стоит следить в 2021 году.

В него вошли защитник ЦСКА Игорь Дивеев, хавбек Станислав Магкеев и защитник московского .

Также в списке представлены 17-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» , 19-летний хавбек «Вильярреала» , права на которого принадлежат «Реалу», полузащитник «Милана» , игрок «Барселоны» и многие другие футболисты.

Напомним, что Дивеев получил премию «Первая пятерка-2020» лучшему футболисту России не старше 21 года. Евгеньев занял в голосовании третье место.