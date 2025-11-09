Вратарь «Махачкалы» Магомедов: «Проиграли ЦСКА из‑за того, что аут неправильно назначили. Пускай посмотрят ВАР»

Тимур Магомедов недоволен судейством в матче «Динамо» Махачкала – ЦСКА (0:1).

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов выразил недовольство судейством в матче РПЛ с ЦСКА (0:1).

Игру обслуживал арбитр Кирилл Левников.

«Моменты, что мы создали, очень хорошие были, просто их не забили – надо над этим еще больше работать.

Как мы пропустили – это уже другой момент. Пускай разберут внимательно и посмотрят этот ВАР. Мы игру сегодня проиграли из‑за того, что они [судьи] аут неправильно назначили. А так, играли мы хорошо сегодня», — сказал Магомедов.