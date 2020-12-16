Онопко и Овчинников ушли из ЦСКА, осечка «Барсы», победы «МЮ» и «Арсенала» и другие новости утра

1. Сергей Овчинников и Виктор Онопко покинули ЦСКА в связи с истечением срока контрактов. Других изменений в штабе не будет, сообщил Евгений Гинер.

2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вулверхэмптона» на 93-й минуте, «Арсенал» одолел «Брайтон» благодаря голу Ляказетта через 29 секунд после выхода на замену, а «Лидс» забил 5 мячей «Вест Бромвичу». Все результаты дня – здесь.

3. «Барселона» без Месси сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) на «Камп Ноу»: Брэйтуэйт ударил мимо ворот с пенальти, Араухо привез гол, Коутиньо сломался, выйдя на замену. Другие результаты дня – тут.

4. Нападающий Илья Ковальчук получил свитер «Авангарда» с капитанской нашивкой.

5. Большунов, Спицов, Непряева, Ступак и Сорина вошли в состав сборной России на «Тур де Ски».

6. Появилась информация о ситуации с заражением в «Манчестер Сити»: коронавирус в клубе у 7 человек – болеют 5 игроков и 2 сотрудника клуба. Игры с «Челси» и «МЮ» под вопросом. Кроме того, вспышка коронавируса зафиксирована в «Фулхэме», матч с «Тоттенхэмом» может не состояться.

Есть вариант с двухнедельной паузой в АПЛ, хотя, по другим данным, клубы приостановку сезона не обсуждали.

7. Александр Дюков – единственный кандидат в президенты РФС. Выборы пройдут в феврале. Гинер и Федун выдвинуты в исполком РФС по президентской квоте. От РПЛ они не прошли.

8. «Атлетико» расторг контракт с форвардом Диего Костой.

9. НБА. «Филадельфия» обыграла «Торонто», «Милуоки» разгромил «Майами» и другие результаты.

10. «ПСЖ» объявил об уходе главного тренера Томаса Тухеля.

11. Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что после 7 января встретится с Александром Лукашенко по вопросу проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

12. Хавбек ЦСКА Никола Влашич – самый подорожавший игрок РПЛ с июля по версии Transfermarkt. Сафонов – 2-й, Азмун – 3-й. Головин – самый дорогой российский игрок, Миранчуки, Сафонов и Марио Фернандес – в топ-5. Кроме того, Сафонов – самый дорогой из молодых россиян, 4 игрока ЦСКА, Максименко, Лесовой и Игнатьев – в топ-10.

13. Евролига. «Зенит» в гостях победил «Маккаби», «Химки» проиграли «Олимпиакосу».

14. Пишут, что Лео Месси и Луис Суарес планируют перейти в «Интер Майами» Бекхэма, но не раньше 2022 года.

15. Бывший игрок сборной России Роман Широков перед судом купил два «Мерседеса» за 15 млн рублей, утверждает телеграм-канал Mash. Он получает 50 тысяч по документам.

Цитаты дня.

Алексей Сутормин: «Ситуация с видео Дзюбы еще больше сплотила «Зенит». Поэтому переломили ход игры с «Краснодаром»

Аделина Сотникова: «Мне очень нравится Косторная. В этом человеке есть все, чтобы смотреть на нее, не отрывая глаз»

Жоан Лапорта: «Месси не нужны деньги. Он жаждет побед в ЛЧ и Ла Лиге»

Хвича Кварацхелия: «В России надолго оставаться не собираюсь. Предложение есть, переговоры ведутся»

Экс-министр МВД Беларуси: «Спортсмены – любимцы публики, но это не значит, что они разбираются, как управлять страной и строить экономику»

Федотов о службе в армии: «Бывало, приходилось жестоко отбиваться. Не стоило нигде оставаться одному»