«Шальке» 30 матчей не побеждает в Бундеслиге и идет последним

«Шальке» проиграл «Герте» (0:3) в 14-м туре чемпионата Германии.

Клуб из Гельзенкирхена продлил серию без побед в Бундеслиге до 30 матчей, учитывая игры прошлого сезона.

Последняя победа была одержана 17 января 2020-го в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После этого «Шальке» потерпел в чемпионате 20 поражений и 10 игр свел к ничьей.

Клуб продолжает занимать последнее место в Бундеслиге с четырьмя очками. Отставание от «Майнца» (матч в запасе) составляет два очка, от «Арминии», идущей 16-й, – шесть баллов.

Нынешней осенью «Шальке» уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум, который был уволен 16 декабря. Затем команду тренировал Хуб Стевенс, а в конце декабря ее возглавил Кристиан Гросс.

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