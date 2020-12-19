«Шальке» 30 матчей не побеждает в Бундеслиге и идет последним

Теги Шальке Герта бундеслига Германия рекорды Кристиан Гросс тренер Футбол

«Шальке» проиграл «Герте» (0:3) в 14-м туре чемпионата Германии.

Клуб из Гельзенкирхена продлил серию без побед в Бундеслиге до 30 матчей, учитывая игры прошлого сезона.

Последняя победа была одержана 17 января 2020-го в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После этого «Шальке» потерпел в чемпионате 20 поражений и 10 игр свел к ничьей.

Клуб продолжает занимать последнее место в Бундеслиге с четырьмя очками. Отставание от «Майнца» (матч в запасе) составляет два очка, от «Арминии», идущей 16-й, – шесть баллов.

Нынешней осенью «Шальке» уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум, который был уволен 16 декабря. Затем команду тренировал Хуб Стевенс, а в конце декабря ее возглавил Кристиан Гросс.

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Герта – Шальке 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
2 января, 20.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Гендузи, 2:0 – 52 Кордоба, 3:0 – 80 Пионтек.
ГертаШволов, Пекарик (Зефейк, 82), Штарк, Альдерете, Платтенхардт (Нетц, 86), Дарида, Тузар, Гендузи, Кордоба (Пионтек, 78), Лукебакио (Миттельштедт, 86), Матеус Кунья (Нганкам, 82).
ШалькеФэрманн, Стамбули, Настасич, Кабак, Очипка, Маскарель (Беккер, 58), Шопф, Сердар, Харит (Скрибски, 58; Боздоган, 68), Ут, Хопп (Кутуджу, 81).
Предупреждения:
Тузар (14), Хопп (37), Гендузи (51), Маскарель (58).

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