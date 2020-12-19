«Шальке» 30 матчей не побеждает в Бундеслиге и идет последним

«Шальке» проиграл «Герте» (0:3) в 14-м туре чемпионата Германии.
Клуб из Гельзенкирхена продлил серию без побед в Бундеслиге до 30 матчей, учитывая игры прошлого сезона.
Последняя победа была одержана 17 января 2020-го в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После этого «Шальке» потерпел в чемпионате 20 поражений и 10 игр свел к ничьей.
Клуб продолжает занимать последнее место в Бундеслиге с четырьмя очками. Отставание от «Майнца» (матч в запасе) составляет два очка, от «Арминии», идущей 16-й, – шесть баллов.
Нынешней осенью «Шальке» уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум, который был уволен 16 декабря. Затем команду тренировал Хуб Стевенс, а в конце декабря ее возглавил Кристиан Гросс.
У «Шальке» беда не только с результатами, но и с деньгами. Новый контракт с «Газпромом» под вопросом
- Дата проведения
- 2 января, 20.30, «Олимпияштадион»
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Герта –
Шволов, Пекарик (Зефейк, 82), Штарк, Альдерете, Платтенхардт (Нетц, 86), Дарида, Тузар, Гендузи, Кордоба (Пионтек, 78), Лукебакио (Миттельштедт, 86), Матеус Кунья (Нганкам, 82).
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Шальке –
Фэрманн, Стамбули, Настасич, Кабак, Очипка, Маскарель (Беккер, 58), Шопф, Сердар, Харит (Скрибски, 58; Боздоган, 68), Ут, Хопп (Кутуджу, 81).