Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Уэски», «Атлетико» против «Алавеса»

17-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Вильярреала» и «Леванте» (2:1).
В субботу «Реал Мадрид» дома победил «Сельту» (2:0). «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью (1:1) в севильском дерби.
В воскресенье «Алавес» примет «Атлетико», «Уэска» – «Барселону».
В понедельник «Валенсия» сыграет с «Кадисом».
17-й тур
- Дата проведения
- 3 января, 16.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 3 января, 18.15, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 3 января, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 20.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 3 января, 23.00, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 2 января, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 19 Фер Ниньо, 2:0 – 54 Жерар Морено, 2:1 – 73 Леон.
-
Вильярреал –
Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Коста, 76), Мойсес Гомес (Эступиньян, 67), Парехо, Тригерос, Жерар Морено, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 46), Пино (Фойт, 46).
-
Леванте –
Фернандес, Коке (Де Фрутос, 63), Дуарте, Клерк, Радоя, Сон, Тоньо (Мирамон, 70), Рочина (Мальса, 29), Мелеро (Моралес, 63), Рохер Марти, Дани Гомес (Леон, 70).
- Дата проведения
- 2 января, 18.15, «Бенито Вильямарин»
-
Бетис –
Браво, Эмерсон, Манди, Руис, Миранда, Родригес, Каналес (Акуоку, 81), Лайнес, Фекир, Руибаль (Родри, 89), Морон (Иглесиас, 84).
-
Севилья –
Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Оскар Родригес, 77), Гудель, Оливер Торрес (Эн-Несири, 46), Сусо (Мунир, 77), де Йонг (Ракитич, 46), Окампос (Алеиш Видаль, 90).
- Дата проведения
- 2 января, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Гол:
- 0:1 – 37 Вейсман.
-
Хетафе –
Яньес, Суарес, Кабако, Джене, Оливера (Патрик, 81), Ньом (Портильо, 46), Арамбарри, Максимович (Тимор, 66), Кукурелья, Анхель Родригес, Мата.
-
Вальядолид –
Масип, Перес, Бруно Гонсалес, Эль-Ямик, Начо Мартинес, Сан-Эметерио, Жота (Эрвиас, 72), Меса (Санчес, 89), Кике Перес (Гвардиола, 84), Тони Вилья (Плано, 72), Вейсман (Алькарас, 84).
- Дата проведения
- 2 января, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Винисиус Жуниор, 85), Варан, Начо, Менди, Модрич (Эдегор, 85), Каземиро, Кроос (Вальверде, 85), Васкес, Бензема (Мариано Диас, 90), Асенсио (Азар, 74).
-
Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Тапия, Мендес, Денис Суарес, Нолито (Баэса, 64), Аспас (Бельтран, 51), Санти Мина.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии