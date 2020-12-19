Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Уэски», «Атлетико» против «Алавеса»

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17-й тур чемпионата Испании открылся матчем «Вильярреала» и «Леванте» (2:1).

В субботу «Реал Мадрид» дома победил «Сельту» (2:0). «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью (1:1) в севильском дерби.

В воскресенье «Алавес» примет «Атлетико», «Уэска»«Барселону».

В понедельник «Валенсия» сыграет с «Кадисом».

Чемпионат Испании

17-й тур

Атлетик – Эльче
Дата проведения
3 января, 16.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Атлетико
Дата проведения
3 января, 18.15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Осасуна
Дата проведения
3 января, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Гранада
Дата проведения
3 января, 20.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Барселона
Дата проведения
3 января, 23.00, «Эль Алькорас»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Валенсия – Кадис
Дата проведения
4 января, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Леванте 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
2 января, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Фер Ниньо, 2:0 – 54 Жерар Морено, 2:1 – 73 Леон.
ВильярреалАсенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Коста, 76), Мойсес Гомес (Эступиньян, 67), Парехо, Тригерос, Жерар Морено, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 46), Пино (Фойт, 46).
ЛевантеФернандес, Коке (Де Фрутос, 63), Дуарте, Клерк, Радоя, Сон, Тоньо (Мирамон, 70), Рочина (Мальса, 29), Мелеро (Моралес, 63), Рохер Марти, Дани Гомес (Леон, 70).
Предупреждения:
Пино (45), Мальса (84).

 

Бетис – Севилья 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
2 января, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 48 Сусо, 1:1 – 53, пенальти Каналес.
БетисБраво, Эмерсон, Манди, Руис, Миранда, Родригес, Каналес (Акуоку, 81), Лайнес, Фекир, Руибаль (Родри, 89), Морон (Иглесиас, 84).
СевильяБуну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Оскар Родригес, 77), Гудель, Оливер Торрес (Эн-Несири, 46), Сусо (Мунир, 77), де Йонг (Ракитич, 46), Окампос (Алеиш Видаль, 90).
Предупреждения:
Миранда (20), Руис (28), Оливер Торрес (42), Родригес (45), Лайнес (58), Эмерсон (85), Ракитич (89).

 

Хетафе – Вальядолид 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
2 января, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 37 Вейсман.
ХетафеЯньес, Суарес, Кабако, Джене, Оливера (Патрик, 81), Ньом (Портильо, 46), Арамбарри, Максимович (Тимор, 66), Кукурелья, Анхель Родригес, Мата.
ВальядолидМасип, Перес, Бруно Гонсалес, Эль-Ямик, Начо Мартинес, Сан-Эметерио, Жота (Эрвиас, 72), Меса (Санчес, 89), Кике Перес (Гвардиола, 84), Тони Вилья (Плано, 72), Вейсман (Алькарас, 84).
Предупреждения:
Джене (59), Кабако (71), Суарес (73), Перес (84), Алькарас (87).

 

Реал Мадрид – Сельта 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
2 января, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Голы:
1:0 – Васкес, 2:0 – 53 Асенсио.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Винисиус Жуниор, 85), Варан, Начо, Менди, Модрич (Эдегор, 85), Каземиро, Кроос (Вальверде, 85), Васкес, Бензема (Мариано Диас, 90), Асенсио (Азар, 74).
СельтаРубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Тапия, Мендес, Денис Суарес, Нолито (Баэса, 64), Аспас (Бельтран, 51), Санти Мина.
Предупреждения:
Мендес (10), Асенсио (38), Тапия (42), Начо (50), Карвахаль (84), Каземиро (87).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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