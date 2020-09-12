«Спартак» пошутил про переписку с Месси, который с января может вести переговоры с другими клубами. Твит собрал 100+ тысяч лайков

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«Спартак» пошутил над ситуацией, сложившейся вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Пресс-служба московского клуба опубликовала скриншот выдуманной переписки с аргентинцем, который с 1 января может вести переговоры с другими командами, так как срок контракта футболиста с «Барсой» истекает летом 2021 года.

«Спартак» якобы написал Месси: «Привет, Лео!» И получил в ответ: «Нет».

«Боль», – подписал «Спартак» опубликованный снимок экрана.

На момент публикации новости твит красно-белых собрал уже более 100 тысяч лайков и около 20 тысяч ретвитов.

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