«Спартак» пошутил про переписку с Месси, который с января может вести переговоры с другими клубами. Твит собрал 100+ тысяч лайков

«Спартак» пошутил над ситуацией, сложившейся вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Пресс-служба московского клуба опубликовала скриншот выдуманной переписки с аргентинцем, который с 1 января может вести переговоры с другими командами, так как срок контракта футболиста с «Барсой» истекает летом 2021 года.
«Спартак» якобы написал Месси: «Привет, Лео!» И получил в ответ: «Нет».
«Боль», – подписал «Спартак» опубликованный снимок экрана.
На момент публикации новости твит красно-белых собрал уже более 100 тысяч лайков и около 20 тысяч ретвитов.
Pain. https://t.co/C0NZW0O4El pic.twitter.com/pNJmUbrXrT— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 2, 2021