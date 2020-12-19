Роналду – первый человек с 250 млн подписчиков в инстаграме

Нападающий является самым популярным человеком мира в инстаграме.

У аккаунта футболиста в соцсети – 250 миллионов подписчиков. Португалец стал первым человеком в истории, которому удалось достичь таких показателей.

За Роналду в списке самых популярных инстаграм-аккаунтов следуют американская певица Ариана Гранде (214 млн подписчиков), рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон (209 млн) и модель Кайли Дженнер (207 млн).

У капитана «Барселоны» 175 млн подписчиков в инстаграме (8-е место), у форварда «ПСЖ» – 144 млн (13-е место). В топ-50 также входит экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм (65 млн, 39-е место).

Кроме того, публикации Роналду получили наибольшее количество лайков в инстаграме в 2020 году.