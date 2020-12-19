Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов вошел в совет директоров «Спартака» («СЭ»)

Бизнесмен Юсуф Алекперов вошел в совет директоров «Спартака», сообщает .

30-летний Юсуф – сын , президента ПАО и одного из крупнейших акционеров московского клуба.

Сейчас в состав совета директоров «Спартака» входят пять человек: (председатель), , Александр Матыцын (первый вице-президент ПАО «Лукойл»​), Сергей Михайлов и Алекперов-младший.

Напомним, что Михайлов в августе 2020 года покинул должность заместителя председателя совета директоров. Однако глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов сообщал, что менеджер останется в совете директоров, но операционной деятельностью больше не будет заниматься.

Владелец «Спартака» Федун – в пятерке самых обедневших миллиардеров России в 2020 году. Он потерял более 1,5 млрд долларов