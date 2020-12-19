«Реал» победил в 6 из 7 последних матчей в Ла Лиге и один раз сыграл вничью – с «Эльче»

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«Реал» обыграл «Сельту» (2:0) в матче 17-го тура Ла Лиги.

Команда Зинедина Зидана победила в 6 из 7 последних матчей турнира, лишь один раз сыграв вничью – в прошлом туре «Реал» не сумел обыграть «Эльче» (1:1).

Мадридский клуб побеждал «Гранаду» (2:0), «Эйбар» (3:1), «Атлетик» (3:1), «Атлетико» (2:0) и «Севилью» (1:0).

В следующем туре чемпионата «Реал» встретится с «Осасуной». Матч состоится 9 января.

«Сливочные», набрав 36 очков, на эту минуту вышли на первое место. У «Атлетико» на одно очко меньше, но при этом 3 игры в запасе.

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