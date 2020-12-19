Почеттино возглавил «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером.
Контракт 48-летнего Почеттино рассчитан до лета 2022 года, дополнительный сезон предусмотрен в качестве опции.
Аргентинец оставался без работы с момента увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. «ПСЖ» на этой неделе официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Тухелем.
Парижане после 17 туров находятся на третьей строчке в чемпионате Франции, набрав 35 очков и отставая от лидирующего «Лилля» на 1 балл. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной».
Ближайшая игра клуба состоится 6 января – против «Сент-Этьена» в Лиге 1.
Напомним, Почеттино выступал за парижан с 2001 по 2003 год. Он выиграл с командой Кубок Интертото-2001.
Фото: сайт «ПСЖ»
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