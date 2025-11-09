Альварес о маленьком росте: «В «Ривере» меня спросили о годе рождения и позиции. Я ответил: «2000, номер 9». Они парировали: «9? Вот номер 9 в вашей возрастной группе», – и указали на какого-то здоровяка»

Хулиан Альварес: не волновался насчет роста, так как знал свои сильные стороны.

Хулиан Альварес заявил, что никогда не переживал из-за маленького для форварда роста.

– Ваш рост 170 см, что необычно для центрального нападающего. Вам когда-нибудь говорили, что ваш рост помешает стать профессионалом?

– Я хорошо помню свой первый просмотр в «Ривер Плейт». Меня спросили о годе рождения и позиции. Я ответил: «2000, номер 9». Они парировали: «Номер 9? Вот же номер 9 в вашей возрастной группе», – и указали на какого-то здоровяка. Но я ничуть не волновался, потому что знал свои сильные стороны. Я мог играть номером 9, чуть глубже, справа, слева, и адаптироваться. Это никогда не было проблемой.

– С «Ривер Плейт» вы выиграли Кубок Либертадорес в 2018 году. В 2021 году вы выиграли Кубок Америки, первый для Аргентины за двадцать восемь лет. В следующем году – чемпионат мира, которого они ждали тридцать шесть лет. Вы своего рода талисман?

– Люди так говорят, потому что для меня все произошло очень быстро. Я сразу же выиграл титулы с «Ривер Плейт», затем со сборной. Потом был «Манчестер Сити », с треблом сразу после моего дебюта в Англии и первым титулом Лиги чемпионов для клуба [в 2023 году]. Но я не считаю себя талисманом: все дело в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время и, прежде всего, быть готовым. Конечно, есть элемент удачи, но в основном это зависит от упорной работы, настойчивости и умения использовать возможности, – сказал нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины.