Академия литературы Уругвая о санкциях к Кавани за слово «негрито»: «FA проявила невежество, не зная сложностей языка»

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани премьер-лига Англия дисквалификации Сборная Уругвая по футболу Футбольная ассоциация Англии дискриминация Футбол

Национальная академия литературы Уругвая раскритиковала Футбольную ассоциацию Англии за санкции к форварду «Манчестер Юнайтед» за слово «негрито» в инстаграме.

«Английская футбольная Ассоциация совершенно несправедливо поступила по отношению к уругвайскому спортсмену и проявила невежество, приняв ошибочное решение по использованию языка, в частности испанского, не обратив внимания на все его сложности и контекст.

В контексте, в котором это было написано, единственное значение, которую можно придать слову «негрито» — и особенно из-за уменьшительно-ласкательного использования, – это нежность.

Слова, относящиеся к цвету кожи, весу и другим физическим характеристикам, часто используются друзьями и родственниками в Латинской Америке, особенно в уменьшительно-ласкательной форме», – сказано в заявлении Национальной академии.

Кавани был дисквалифицировали на 3 матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов за слово «негрито».

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