Дзюба пошутил о попытке похищения Мостового: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого»
Артем Дзюба пошутил о попытке похищения Андрея Мостового.
Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
Сообщалось о задержании шестерых подозреваемых, целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.
Также была информация о том, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».
«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого (улыбается).
А если серьезно, то странная история», – сказал нападающий «Акрона».