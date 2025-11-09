  • Спортс
  Дзюба пошутил о попытке похищения Мостового: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого»
Дзюба пошутил о попытке похищения Мостового: «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого»

Артем Дзюба: удивило, что Андрей Мостовой не может отбиться от непонятно кого.

Артем Дзюба пошутил о попытке похищения Андрея Мостового.

Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Сообщалось о задержании шестерых подозреваемых, целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям. 

Также была информация о том, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов». 

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого (улыбается).

 А если серьезно, то странная история», – сказал нападающий «Акрона».

