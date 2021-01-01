Непряева и Ступак нарушили масочный режим на стадионе «Тур де Ски». Их могут оштрафовать и лишить аккредитации

Российские лыжницы и были сфотографированы без масок на стадионе в швейцарском Валь Мюстаире, где проходит этап «Тур де Ски».

Из-за пандемии правила безопасности на «Тур де Ски» требуют, чтобы лыжники находились в масках все время, за исключением самой гонки.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта ( ) Пьер Миньере заявил, что за нарушения масочного режима могут быть применены меры вплоть до лишения аккредитации.

«Я уже получил фотографии, и обо всех случаях будет доложено жюри. Вчера были просто предупреждения, сегодня – штрафы.

И если люди не будут соблюдать правила, мы заберем их аккредитации на оставшуюся часть . Надеюсь, так постепенно все поймут, что это действительно важно.

В зоне интервью носить маску не обязательно, а только настоятельно рекомендуется, потому что там есть барьер, который создает дистанцию между гонщиками и журналистами. Но в других зонах это обязательно», – сказал Миньере.