Непряева и Ступак нарушили масочный режим на стадионе «Тур де Ски». Их могут оштрафовать и лишить аккредитации

Теги сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски FIS Наталья Непряева Пьер Миньере Юлия Ступак (Белорукова) коронавирус Лыжи

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак были сфотографированы без масок на стадионе в швейцарском Валь Мюстаире, где проходит этап «Тур де Ски».

Из-за пандемии COVID-19 правила безопасности на «Тур де Ски» требуют, чтобы лыжники находились в масках все время, за исключением самой гонки.

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере заявил, что за нарушения масочного режима могут быть применены меры вплоть до лишения аккредитации. 

«Я уже получил фотографии, и обо всех случаях будет доложено жюри. Вчера были просто предупреждения, сегодня – штрафы.

И если люди не будут соблюдать правила, мы заберем их аккредитации на оставшуюся часть Тура. Надеюсь, так постепенно все поймут, что это действительно важно.

В зоне интервью носить маску не обязательно, а только настоятельно рекомендуется, потому что там есть барьер, который создает дистанцию между гонщиками и журналистами. Но в других зонах это обязательно», – сказал Миньере.

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