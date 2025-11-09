Лэмпард о разговорах про «золотое поколение» сборной Англии: «Люди раздувают из этого сенсацию. Мы не выиграли, это факт»
Фрэнк Лэмпард: с теплотой вспоминаю карьеру в сборной Англии.
Фрэнк Лэмпард признался, что устал от разговоров о так называемом «золотом поколении» сборной Англии.
«Да, немного. Это старая история, но люди раздувают из нее сенсацию.
Я с теплотой вспоминаю свою карьеру в сборной Англии, но мы [ничего] не выиграли, и это факт», – заявил бывший полузащитник «Челси», а ныне тренер «Ковентри».
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости