Лэмпард о разговорах про «золотое поколение» сборной Англии: «Люди раздувают из этого сенсацию. Мы не выиграли, это факт»

Фрэнк Лэмпард: с теплотой вспоминаю карьеру в сборной Англии.

Фрэнк Лэмпард признался, что устал от разговоров о так называемом «золотом поколении» сборной Англии.

«Да, немного. Это старая история, но люди раздувают из нее сенсацию.

Я с теплотой вспоминаю свою карьеру в сборной Англии, но мы [ничего] не выиграли, и это факт», – заявил бывший полузащитник «Челси », а ныне тренер «Ковентри ».