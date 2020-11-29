Арнор Сигурдссон: «Меня не вполне устраивает положение в ЦСКА. Подумаю, остаться или уйти»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Арнор Сигурдссон Футбол

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о своем положении в клубе.

«Я немного играл в этом сезоне, но когда у меня появился шанс на выход в стартовом составе, все проходило хорошо. 

Конечно, досадно выпадать из стартового состава, когда чувствуешь, что этого не заслуживаешь. Однако это футбол, и нужно быть максимально сосредоточенным, когда бы дела ни шли – плохо или хорошо. Я хочу прогрессировать, больше играть и работать над этим каждый день.

Совершенно очевидно, что я оценю свою позицию в клубе в ближайшие недели. В последнее время меня не вполне устраивает мое положение в ЦСКА. 

Я обращусь к своему сердцу и взгляну с точки зрения того, что будет лучше для меня и моей карьеры: остаться ли в ЦСКА или уйти в новый клуб», – сказал Сигурдссон.

В нынешнем сезоне РПЛ исландец выходил на поле в 14 матчах (6 – в стартовом составе), забил два мяча и отдал 2 голевые передачи. Его подробную статистику смотрите здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья